Жорстоке побиття українських підлітків в Австрії: напад могла скоїти банда із 7 осіб

В австрійському Граці 28 березня група невідомих напала на двох українських підлітків. Одного з них нападники серйозно поранили ножем. Що відомо про ймовірних кривдників та як просувається розслідування – читайте далі.
Джерело:фейсбук Олександра Щерби
За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, напад на українських підлітків скоїла банда із 7 осіб.
Важливо Поранили ножем: в Австрії напали на 2 українських підлітків
Наразі зловмисників розшукують правоохоронці. Посол додав, що почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста.
Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування,
– написав Щерба.
Що відомо про напад на українців
- Двоє братів віком 15 та 17 років, які є громадянами України, прийшли на зустріч з невідомим, щоб продати їй куртку. Про це вони попередньо домовилися у соцмережах.
- Зустріч була запланована у пішохідному підземному переході 28 березня. Під час примірки до братів підійшли ще приблизно 4 – 5 осіб у масках.
- Один зі зловмисників з пістолетом в руках погрожував 17-річному підлітку та вимагав віддати наявні гроші, цінні предмети та куртку. Брати почали чинити опір і старшого брата поранили ножем.
В якому стані українці
Молодший брат отримав незначні травми обличчя. А от старшого брата довелося госпіталізувати у лікарню. Наразі загрози життю пораненому підлітку немає.