Українських військовополонених окупанти утримують у катівнях під наглядом співробітників ФСБ

Україна отримала від партнерських правозахисних організацій інформацію про місця розміщення наших воїнів, яких росіяни взяли в полон.

Російська влада розселяє українських полонених в колонії. У деяких з них навіть облаштовують окремі катівні.

До теми У підвалах Херсона перебуває 58 дітей-сиріт: більшість – у віці до 4 років і діти з інвалідністю

Що відомо про місця, в яких Росія тримає українських захисників

Окупанти звільнили слідчий ізолятор при виправній колонії у Тульській області (селище Комсомольське) для 100 українських військовополонених. ФСБ провела адміністрації детальний інструктаж. Окрім того, співробітники структури також розмістилися в установі для "роботи" з полоненими.

Також військовополонених ЗСУ утримують у колоніях ГУФСІН Росії у Ростовській області. Для цих цілей розселили відразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії – зараз це фактично концтабори для військовополонених, які наповнюються захопленими на полі бою українськими солдатами.

Контролем за військовополоненими займаються співробітники ФСВП, ФСБ, Росгвардії та секретні агенти з-поміж засуджених-активістів, багатьох з яких етапували з катівень інших установ виконання покарань. Офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право, не було,

– повідомила Денісова.

Окрім цього, для утримання українських військовополонених Росія відвела "Вяземський концтабір" СІЗО-2 (у Вязьмі) УФСІН у Смоленській області. Його обладнують під проведення тортур та отримання інформації із військовополонених. Українців утримуватимуть і в Малій психіатричній лікарні при СІЗО – відомій за межами Росії катівні для "непокірних".

Також правозахисники повідомляють про розміщення українців в СІЗО-2 УФСІН по Брянській області (Новозибків), СІЗО-2 Таганрога та СІЗО Москви.

Це чергове порушення Женевської конвенції

Венедіктова наголосила, що розміщення українських військовополонених у Росії грубо суперечить статтям 22, 97 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень Росією прав громадян України,

– заявила омбудсменка.

До теми – окупанти організували катівню: ситуація на Харківщині 26 квітня: дивіться відео