Українським послам дали вказівку боротись за членство України в ЄС

Українські посли в країнах Європейського Союзу отримали доручення боротися за членство України в об'єднанні.

Голова Офісу президента повідомив, що послам також дали завдання боротись за посилення обороноздатності України та санкцій проти агресора.

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Завданням українського дипломатичного корпусу є якісне донесення до політиків та урядів країн Європейського Союзу повідомлення: "сильна Україна у складі ЄС – це запорука сильної Європи",

– заявив Андрій Єрмак.

За його словами, кожен дипломат має докладати максимум зусиль на своєму місці для досягнення мети, треба не намагатися, а добиватися результату.

На нараді з дипломатами в режимі відеоформату були присутні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр – міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступники голови Офісу Президента Андрій Сибіга та Ігор Жовква. Наприкінці наради підключився президент України Володимир Зеленський.