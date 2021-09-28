Українським військовим дозволили відкривати вогонь у відповідь на Донбасі, – ЗМІ

Українські військові можуть відкривати вогонь у віповідь по окупантах. Як повідомляють ЗМІ, у директиві мовиться, що наказ ухвалює командир щодо всього доступного йому озброєння.

Про це повідомили журналісти, які відвідали зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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Скасували зайву військову документацію

Накази, що так чи інакше, забороняли відкривати вогонь – скасовані. Нова ввідна – робити смерть ворогам можна і треба, рішення про відкриття приймає командир щодо всього доступного йому озброєння,

– написав журналіст Олексій Годзенко.

Ще одне знакове рішення – щодо зайвої документації, яку мали заповнювати військові. Залишили – лише найнеобхідніше.

Взяли у використанні комплекси "Байрактар"

Також проінформували, що безпілотні авіакомплекси "Байрактар" уже забрали зі складів і перевели на аеродроми. Деякі з них вже виконують бойові завдання.

Тим часом Окупанти на Донбасі розгорнули масштабну призовну кампанію, – розвідка

Залужний казав, що загроза повномасштабної війни залишається

Зазначимо, що раніше генерал-лейтенант Залужний заявив, що досі зберігається загроза повномасштабної війни з Росією. Саме тому у ЗСУ проводять активну підготовку – із залученням міжнародних партнерів.

Проте, наголосив головнокомандувач, в армії розглядають єдиний варіант повернення окупованої Луганщини та Донеччини і він – дипломатичний.

Вранці 28 вересня окупанти активізувались. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє наших захисників . На провокації противника наші військові відкривали вогонь у відповідь і окупанти були змушені зупинити обстріли.

Текст публікації Олексія Годзенка:

Отже, думки каталогізовано всередині черепу, можу написати про власні висновки після спілкування із Валерієм Залужним. До цього знайомі були, але дуже мало. Сьогодні був приємно здивований, побачивши дуже легку в спілкуванні людину, яка готова слухати. Отже:

1) Накази, що так чи інакше, забороняли відкривати вогонь – скасовані. Нова ввідна – робити смерть ворогам можна і треба, рішення про відкриття приймає командир щодо всього доступного йому озброєння.

2) Главком наказав прибрати з КСП усі непотрібні журнали та документацію, що сама себе дублює, залишивши виключно необхідну. Альтернативно обдарованих перевіряючих, які вимагають журналів обліку журналів обліку занести у "Журнал відмудоханих перевіряючих".

3) Усі наявні комплекси "Байрактар" переїхали зі "складів" на аеродроми і вже залучені до виконання завдань, зокрема бойових.