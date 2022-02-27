Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень за місяць до кінця війни

Зранку 24 лютого Росія цинічно вдерлася в Україну з війною. Вірніше, продовжила те, що розпочала 8 років тому.

Українські військові роблять все для захисту нашої держави. Під час вечірнього брифінгу 27 лютого президент України Володимир Зеленський зауважив, що наразі це найважливіша робота.

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Глава держави наголосив, що наразі головною метою є зберегти територіальну цілісність України. І українська влада готова мотивувати громадян й надалі.

Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота, бути військовим, захищати країну,

– заявив Зеленський.

Саме тому кожному військовослужбовцеві, який тримає в руках зброю і захищає країну, Україна платитиме 100 тисяч гривень за місяць. І так буде доти, доки не закінчиться війна.

Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дякую, а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивитись відео

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