Недофінансували: українським військовим заборгували соціальні виплати

Раніше ЗМІ писали, що Міноборони заборгувало військовим виплати на сотні мільйонів гривень. З'ясувалося, що заборгованість дійсно існує. Однак точна її сума невідома.

Що кажуть у Міноборони

Зарплату військовим виплачують вчасно та в повному обсязі. Про це Міністерство оборони заявило у відповідь на запит 24 каналу.

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Робота з фінансування належних соціальних виплат військовослужбовцям є пріоритетом діяльності керівництва Міноборони та Збройних сил. Наразі вживаємо усіх заходів щодо його забезпечення,

– запевнили у відомстві.

Заборгованість соціальних виплат виникла через недостатнє фінансування з держбюджету напрямку "соціальні виплати".

Військовим не виплатили 950 мільйонів, – ЗМІ

Видання "Військовий кур'єр" посилаючись на офіційну доповідь начальника Генштабу заявило, що ситуація з додатковими виплатами для військових є критичною. Це, мовляв, спричинило напруження у військових колективах та сім'ях.

На початку 2021 року сума заборгованості нібито становила 350,8 мільйона гривень, а станом на 15 травня вона зросла втричі – 950 мільйонів.

Сергій Притула, який ще з початку війни на Донбасі займається волонтерством та фінансово допомагає бійцям, раніше казав, що найбільшою проблемою української армії є гроші. Останніми роками у бюджеті, мовляв, стало більше грошей, однак для ЗСУ цього все одно мало. Водночас, на думку політика, самостійно Україна цю проблему вирішити не зможе.

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