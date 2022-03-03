Українським воїнам здалися в полон одразу 22 солдат елітної танкової дивізії Росії

Війна Росії проти України щодня доводить, що не така вже й сильна армія окупанта. Інакше складно пояснити, чому їхні військові масово здаються в полон.

Так, 22 солдати елітної танкової дивізії Росії взяли та здалися у полон. Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

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Відразу 22 російські танкісти здалися в полон

Відомо, що у полон до українців здалися 22 танкісти зі складу другої гвардійської Таманської танкової дивізії.

Зауважимо, що це одна з елітних бойових частин Росії, яка завжди присутня на будь-якому параді країни-агресорки. І саме з її допомогою країна показує усю свою силу. Як бачите, щось тут вкотре пішло не так.

Однак, навіть Таманська дивізія кидає десятки одиниць бойової техніки та масово здається у полон після ефективних контратак української армії,

– написав Бутусов.

Дивіться, як у полон взяли 22 російських танкістів:

Як видно на відео, танкісти зайшли на територію України 6 днів тому.

На питання "Яка задача у вас стояла?" один з офіцерів відповів, що їм просто сказали зайти в Україну. До пуття свою мету перебування в нашій країні він пояснити не зміг.

А от росіянам він передав, що влада їх зрадила, а також закликав не впускати своїх дітей на війну.

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