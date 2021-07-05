Український альпініст загинув під час спуску з гори у Грузії

У Грузії 2 липня загинув український альпініст Анатолій Мрачковський. Він спускався після сходження на вершину Тетнульді.

Тетнульді, висотою 4 852 метри, розташована у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта. Сходження відбувалось під час зборів, які проводила Федерація Альпінізму Києва.

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Анатолій зірвався на сніжному схилі

57-річний Анатолій Мрачковський зірвався на сніжному схилі на висоті 3400 метрів. Альпініста екстрено доставили гелікоптером в лікарню Местії. Проте медики нічим допомогти не могли і лише констатували смерть.

Загиблий був альпіністом з досвідом

У Федерації Альпінізму і Скелелазіння Києва розповідають, що Анатолій був альпіністом з досвідом. Він не раз брав участь у зборах та самостійно ходив у гори з друзями. У здобутку загиблого – пік Леніна, Казбек, Маттерхорн та, звісно, вершини рідних Карпат.

Енергійний організатор, чуйний товариш, люблячий син та батько, закоханий у гори Анатолій завжди залишиться у пам'яті близьких, рідних та друзів,

– розповідають колеги-альпіністи.

Наразі у Федерації докладають зусиль, аби доправити тіло Анатолія в Україну та просять допомогти його рідним.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого альпініста.