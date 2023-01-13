Притула показав перше відео використання українського безпілотника Shark у бойових умовах
Джерело:Сергій Притула
Безпілотники на передовій – це очі наших військових. З їхньою допомогою вони можуть проводити ефективну та безпечну розвідку, а також знищувати окупантів.
Відтак, як доречно зазначили у БФ Сергія Притули, така техніка у руках захисників України – це можливість стратегічно впливати на хід бойових дій. І українцям вирішили наочно показати, наскільки це важливо, у бойових умовах над Донецьком.
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Неймовірна якість на великій висоті
Перше, що одразу привертає увагу – якість картинки дрона-розвідника. З такою пташечкою навіть з відстані понад 2 тисячі метрів окупантів військові України бачитимуть, як на долоні. При тому чи зауважать стеження самі вороги – велике питання. Тому використання такого дрона збереже життя нашим військовим, дозволить їм менше ризикувати ним, щоби здобути цінну інформацію у тилу ворога.
Як видно на відео, якість картинки "падала" лише коли були погані дані GPS. І навіть при цьому вона була доволі хорошою.
Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом,
– написав Сергій Притула.
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Що відомо про БПЛА Shark
Як зазначають самі ж розробники, цей безпілотник створений для широкого спектру завдань та забезпечує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані на значній висоті.
Його технічні характеристики:
- час польоту – понад 2 години,
- дальність зв’язку – 60 кілометрів,
- практична стеля – 2000 метрів,
- злітна маса – 10 кілограмів,
- розмах крил – 1,91 метра,
- час розгортання – 15 хвилин,
- температура експлуатації – від -15 С до +50 С,
- метод шифрування – AES256,
- крейсерська швидкість – 70–90 кілометрів на годину,
- максимальна швидкість польоту – 150 кілометрів на годину,
- швидкість звалювання – 60 кілометрів на годину,
- збільшення – 30x оптичний та 90x цифровий.