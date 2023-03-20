Усього за 5 хвилин: український захисник "Бусінка" збив з автомата два російських дрони

Український боєць Луганської тероборони з позивним "Бусінка" збив два російських розвідувальних дрони. Військовий знешкодив два дрони всього за 5 хвилин.

Боєць Луганської окремої бригади територіальної оборони (111 бригада) розповів, що спершу до них на позицію прилетів ворожий дрон, який кружляв довкола них близько 20 хвилин. За словами бійця, він з "Дідом" вирішили по ньому стріляти.

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Ворожий дрон кружляв довкола позицій українських військових

"Бусінка" каже, що вони довго ганялися за дроном і сам боєць витратив близько 20 патронів. Йому вдалося збити дрон з автомата, влучивши в корпус між двох датчиків. Дрон впав без диму й навіть батарея залишилася ціла.

Приблизно через 5 хвилин, як розповів "Бусінка", на їхні позиції прилетів новий дрон ворога, швидше за все, шукати той, що наші воїни збили.

Боєць "Бусінка" збив два дрони окупантів за 5 хвилин: дивіться відео

Бусінка зізнався, що спершу думав, що це український дрон. Та "Дідо" кричав йому тікати, адже дрон спускався й був ризик, що він скине якийсь вибуховий пристрій.

Другий дрон падав з вогнем

Другий дрон бійцю тероборону вдалося збити, влучивши у батарею, внаслідок чого літальний апарат загорівся у повітрі. "Падав красиво, з вогнем і димом", – каже "Бусінка".

Він зазначив, що перший дрон ховався за деревами й літав вище. Натомість другий через те, що шукав попередній дрон, спустився і літав над галявиною.

"Бусінка" пояснює, що якщо дрон літає вище сосен на 10 метрів, то його можна збити. Натомість влучити у все, що літає вище – важко. Боєць наголосив, що він цілився чітко у дрон і влучив.

"Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя", – пояснив боєць тероборони.