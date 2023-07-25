Український безпілотник Sirko запустили в серійне виробництво: технічні характеристики БпАК

Перший український розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Sirko запустили в серійне виробництво. Його розробили харківські інженери за підтримки інженерів з інших областей.

Ба більше, незабаром компанія-розробник представить другу версію цього БпАК. Про це на презентації безпілотників українського виробництва "Люті Пташки Демо День" розповів голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко.

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Серійне виробництво уже триває

Він зазначив, що виробництво безпілотних авіаційних комплексів Sirko уже триває. При цьому вдалося налагодити зв'язки з виробниками потрібних комплектуючих. Мовиться про не лише китайських, а й ізраїльських, канадських, тайванських та з інших країн виробників.

Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває,

– сказав Криничко.

Також він заявив, що триває й робота над другою версією розвідувального безпілотника, який представлять уже за кілька тижнів. Окрім того, компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.

Sirko уже може літати на передових позиціях фронту

. Захід "Люті Пташки Демо День", який організував фонд Dignitas , відбувся у Харкові 24 липня. На заході зібралося близько 50 виробників БпЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу.

Як повідомив Ігор Криничко, комісія від Міноборони України близько тижня тому прийняла рішення надати доступ до експлуатації БпАК Sirko у військах. Однак оскільки сьогодні про державну закупівлю комплексів ще не йдеться, то їх закуповують для військових за волонтерські кошти. Також компанія-виробник й сама збирає кошти на 200 комплексів Sirko для потреб військових.

Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно,

– сказав він.

Ба більше, опробувати Sirko в ділі уже змогли захисники України на Херсонщині, Миколаївщині та Куп’янському напрямку. Так, за словами Криничка, протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць.

Тож від військових розробники вже зібрали відгуки про практичне використання – дехто каже, що все працює добре, дехто зауважує, що ця розробка не для інженерів чи конструкторів, а дехто пропонує модифікації.

Коли мені дзвонять і кажуть: "А от так би було краще, а можна додати оце?" – це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2,

– розповів Криничко.

Як виглядає БпЛА Sirko / Gwara Media, Укрінформ

Технічні характеристики Sirko

Як зазначили на сайті виробника, розвідувальний БпЛА “Sirko” здатен знайти вороже гніздо на відстані в 65 кілометрів та повернутись назад. А за 25 кілометрів від оператора він може передавати потокове відео.

При цьому сам безпілотник доволі компактний – довжина його крила сягає 90 сантиметрів, а злітна вага – лише 1,4 кілограма. Тож, як запевняють розробники, на робочій висоті в 200-800 метрів його зовсім не видно неозброєним оком. А завдяки тому, що Sirko на 90% зроблено з полімерних радіопрозорих матеріалів, дуже ускладнюється й можливість його виявлення методом радіолокації

Окрім того, завдяки використанню електродвигуна його на робочій висоті в 200–800 метрів також зовсім не чутно. Непомітності додає й те, що Sirko може проводити розвідку без будь-яких випромінювань. Оператор задає маршрут польоту, після чого здійснюється розвідка с записом інформації з поточними координатами на бортовий пристрій. При цьому, як заявляють виробники, Sirko надає чітке зображення навіть у сутінках.

Однак якщо його таки "якимось неймовірним чином" виявлять вороги та застосують проти БпЛА GPS-глушник, то дрон завдяки інерційному протоколу повернеться на початкову точку без використання GPS.

Загальні технічні характеристики БпЛА:

тривалість польоту – близько 90 хвилин,

робоча висота для розвідки – 500-800 метрів,

максимальна висота – 1000 метрів,

крейсерська швидкість – 21 метр за секунду,

максимальна швидкість – 34 метра за секунду,

максимальна довжина маршруту – 110-130 кілометрів,

відеокамера – цифрова з якістю зображення 4K.

БпЛА Sirko та його можливості: дивіться відео