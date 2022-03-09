Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони

9 березня 2022 , 11:03
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони, які поїдуть на Київщину. Гуманітарний коридор діє з 09:00 до 21:00 9 березня.

Новину повідомив Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП. У соцмережі він оприлюднив відповідне відео.

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Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони в Київській області,
– наголосив Тимошенко.

На Київщині людей евакуйовуватимуть з таких населених пунктів:

  • Ворзель;
  • Буча;
  • Бородянка;
  • Ірпінь;
  • Гостомель.

Червоний Хрест супроводжуватиме колони: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало