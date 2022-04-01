Український десантник власноруч збив вже два новенькі російські Су-34

Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Військовий збив літак на висоті 2 тисяч метрів

В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.

До речі Повітряні сили збили чотири літаки, один безпілотник та дві крилаті ракети

Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така ж сама участь,

– розповів десантник.

Дивіться відео пострілу з ПЗРК, після якого було збито Су-34

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