Український десантник власноруч збив вже два новенькі російські Су-34
Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.
Військовий збив літак на висоті 2 тисяч метрів
В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34.
До речі Повітряні сили збили чотири літаки, один безпілотник та дві крилаті ракети
Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.
Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.
Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така ж сама участь,
– розповів десантник.
Дивіться відео пострілу з ПЗРК, після якого було збито Су-34
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