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24 Канал Новини світу У Туреччині на пляж викинуло схожий на український дрон-камікадзе: фото та відео
12 червня, 23:49
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У Туреччині на пляж викинуло схожий на український дрон-камікадзе: фото та відео

Дмитро Усик
Основні тези
  • У Туреччині на берег викинуло об'єкт, схожий на український дрон-камікадзе.

  • Знахідка була виявлена у Шіле, неподалік Стамбула, і передана на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.

     

У Туреччині на пляж викинуло об'єкт, схожий на український дрон-камікадзе. Анкара вже проводить експертизу знахідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yeni Şafak.

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Що відомо про, ймовірно, український дрон у Туреччині

Місцеві ЗМІ стверджують, що дрон викинуло на берег у Шіле, недалеко від Стамбула, близько 12:30. 

Підозрілий об'єкт викинуло на берег у Шіле: дивіться відео

Про знахідку повідомили в командування берегової охорони, після чого на місце події прибув спецназ.

Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій, 
– вказують журналісти.

Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.

Дрон, який виявили на пляжі біля Стамбула / фото Yeni Şafak

 

До речі, днями у Туреччині заявили, що готові працювати над досягненням припинення вогню та миру в Україні за участю Трампа. Інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають.