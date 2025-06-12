У Туреччині на пляж викинуло схожий на український дрон-камікадзе: фото та відео
- У Туреччині на берег викинуло об'єкт, схожий на український дрон-камікадзе.
Знахідка була виявлена у Шіле, неподалік Стамбула, і передана на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.
У Туреччині на пляж викинуло об'єкт, схожий на український дрон-камікадзе. Анкара вже проводить експертизу знахідки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yeni Şafak.
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Що відомо про, ймовірно, український дрон у Туреччині
Місцеві ЗМІ стверджують, що дрон викинуло на берег у Шіле, недалеко від Стамбула, близько 12:30.
Підозрілий об'єкт викинуло на берег у Шіле: дивіться відео
Про знахідку повідомили в командування берегової охорони, після чого на місце події прибув спецназ.
Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій,
– вказують журналісти.
Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.
Дрон, який виявили на пляжі біля Стамбула / фото Yeni Şafak
До речі, днями у Туреччині заявили, що готові працювати над досягненням припинення вогню та миру в Україні за участю Трампа. Інтенсивні контакти у цьому напрямку тривають.