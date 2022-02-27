Український гімн у Лондонській філармонії: зал аплодував стоячи

Оркестр Лондонської філармонії підтримав Україну у боротьбі з Росією. Зал радісно прийняв ініціативу музикантів.

Увесь світ засуджує підступний напад Росії на Україну. Акції на підтримку наших сил, які мужньо та віддано боронять свою землю від окупантів, проходять у всіх куточках планети.

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Український гімн від оркестру Лондонської філармонії

Оркестр Лондонської філармонії також вирішив заявити про підтримку України у цей важкий час. Перед концертом музиканти зіграли шімн нашої держави.

Перформанс оркестру та "Ще не вмерла Україна" зірвали овації – зал аплодував стоячи.

У Лондонській філармонії українському гімну аплодували стоячи: відео

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