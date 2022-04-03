Український характер не підкорити, – Зеленський подякував людям Енергодара, що вийшли на протест
Володимир Зеленський подякував жителям Енергодара, які вийшли на протест проти окупації. Президент сказав окупантам, що за кожного пораненого буде відповідь.
Відповідну інформацію президент оприлюднив під час вечірнього звернення 2 квітня. Тобто після 38 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Зеленський подякував жителям Енергодара
Хочу окремо подякувати мешканцям нашого Енергодара. Тим сміливим українцям і українкам, які сьогодні вийшли на мітинг для захисту свого міста, для захисту нашої держави,
– написав Зеленський.
Президент України пригадав, що у відповідь окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей, які на своїй землі, у своєму праві.
"За кожного пораненого буде відповідь. А український характер все одно не підкорити. Жодним тиском. Жодним насильством", – запевнив президент.
Верховний Головнокомандувач Збройних сил України сказав, що вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах, хто не боїться й виходить, хто боїться й виходить, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
Коли люди протестують – і що більше люди протестують – то складніше окупантам знищити нас, знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога,
– пообіцяв президент.
Нічне звернення Зеленського за 2 квітня – дивіться відео