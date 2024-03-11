Український консул негайно виїхав до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ"

Польські фермери безпідставно утримують пасажирські автобуси на кордоні. На місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні Олег Куць.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв, що із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень.

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На місце негайно виїхав консул

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що консул Генерального консульства України в Любліні виїхав до Дорогуська.

Повідомляється, що причиною такого термінового "візиту" стало перешкоджання руху пасажирських перевезень на українсько-польському кордоні.

Польські аграрії блокують проїзд пасажирських автобусів, не пояснюючи причин затримки.

У звʼязку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні,

– заявив Зварич.

За його словами, консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Він додав, що як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод.

Як, ймовірно, розвиватимуться події на кордоні надалі