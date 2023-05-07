Буде незвичний сценарій: військовий оглядач про деталі українського контрнаступу

Раніше український контрнаступ дійсно стримували несприятливі погодні умови. Зараз вони покращилися, помітно почали просихати ґрунти і вже можна говорити про більшу активність в зоні бойових дій.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він додав, що на якому саме напрямку розпочнеться ця активізація – невідомо зі зрозумілих причин.

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Окупанти панікують

Росіяни дуже панікують через український контрнаступ, а разом з ними і гауляйтери на тимчасово окупованих територіях, сказав Коваленко. Це через те, що російське командування не знає планів українських Сил оборони і це безперечний плюс.

По-перше, це демонструє наскільки погано працює російська розвідка в цьому напрямку. По-друге, показує наскільки ми змогли мінімізувати корисність будь-якої інформації для ворога попри те, що вона так пульсує в медійному просторі. Отже, вони не знають за якими напрямками, в якій кількості, за яким сценарієм будуть відбуватися контрнаступальні дії,

– відзначив він.

Олександр Коваленко про український контрнаступ: дивитись відео

Експерт додав, що окупанти одразу на 4 напрямках проводять хаотичну підготовку: Херсонському, Запорізькому, Донецькому та Луганському.

"Не думаю, що контрнаступальні дії відбуватимуться за 4 напрямками одразу, але там, де вони будуть, буде незвичний сценарій. Тому росіяни навіть якщо б знали, не змогли це зупинити", – упевнено наголосив спікер.

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