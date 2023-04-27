Україна отримуватиме військову допомогу і в травні: чи стане майбутній контрнаступ вирішальним

Українська сторона готується до контранступальних дій для звільнення тимчасово окупованих територій. Втім, вони можуть повторюватися упродовж певного часу.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Захід і далі буде підтримувати Україну.

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Сценарії розвитку контрнаступу

Олександр Коваленко повідомив, що сценарії розвитку українського контрнаступу покажуть, чи буде вистачати техніки, яку ми отримали від міжнародних партнерів.

На його думку, прогнозування повернення у склад України всіх окупованих територій звучить доволі оптимістично.

Ми не повернемося до кордонів 1991 року саме завдяки цьому контрнаступу. Ми розуміємо, що будуть і наступні контрнаступи,

– переконаний він.

До того ж потрібна техніка у нас буде. Лише від США у травні очікується 2 пакети військової допомоги. ЗСУ отримають легкоброньовану техніку, боєприпаси, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню.

Україні і надалі допомагатиме Захід

Олександр Коваленко наголосив, що техніка від західних партнерів буде і далі потрібна, щоб підсилювати наші можливості у подальшому розвитку контрнаступальних дій вже за іншими напрямками. Станеться це вже після закінчення активної фази звільнення українських територій.

За його словами, увага всього світу прикута до підготовки України до контрнаступу.

Усі ці заяви виключно у форматі розуміння того, що загально відбувається із нашої міжнародною підтримкою і з тим, які у нас є можливості,

– пояснив він.

До того ж невідомо, чи вдасться звільнити Крим під час першої хвилі контрнаступу. Це прогнозує подальші контрнаступальні дії.

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