Добровольці Українського легіону у Польщі зможуть безперешкодно перетинати кордон, – консул

У польському Любліні триває набір українців до Українського легіону. Обіцяють, що його члени зможуть безперешкодно перетинати кордон України, аби виїхати у відпустку чи на ротацію.

Про це в інтерв’ю польському порталу І.Pl розповів генеральний консул України в Любліні Олег Куць. Він наголосив, що Український легіон у Польщі – це добровольчий підрозділ.

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Добровольці готуватимуться під керівництвом МО Польщі

Олег Куць в інтерв'ю розповів, що зацікавлені у вступі до Українського легіону можуть звернутися до призовного пункту "без жодних зобов'язань". Якщо особа вирішить підписати контракт, то її відправлять спершу на медичний огляд.

Також, за словами консула, легіон пропонує грошову винагороду.

Хто виявить бажання вступити до підрозділу, буде проходити підготовку під керівництвом міноборони Польщі. Опісля добровольців забезпечать усім необхідним та відправлять на фронт на час дії контракту.

Ми надаємо організаційне сприяння, але, звісно ж, першу скрипку в цьому грає Міністерство оборони України. В реалізації всього ми тут допомагаємо, оскільки це в нашому спільному інтересі та спрямоване на те, щоб посилити обороноздатність країни,

– також сказав консул в етері української служби Polskie radio.

Наразі до легіону виявили бажання вступити 300 осіб. Через брак охочих перший набір стартував лише декілька днів тому – 4 жовтня. Хоча Польща була готова проводити навчання ще з 1 вересня.