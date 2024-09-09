Український легіон у Польщі: у ЗМІ розповіли, чи вже розпочався набір добровольців

Ще на початку липня під час підписання безпекової угоди між Туском і Зеленським було анонсовано створення Українського легіону у Польщі. У ЗМІ відповіли, на якій стадії перебуває реалізація цієї ідеї.

Передбачалося, що у Польщі створять новий добровольчий військовий підрозділ, у якому зможуть пройти вишкіл громадяни України у Європі, аби згодом стати до лав Сил оборони.

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Як ситуація зі створення Українського легіону

З того часу у Варшаві неодноразово оголошували про готовність розпочати рекрутинг добровольців.

Так, на полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник МЗС Польщі Сікороський повідомив, що до легіону нібито записалися вже кілька тисяч українців, які перебувають за кордоном. Однак, як виявило, міністра "дезінформували", адже тоді реєстрації до підрозділу не було.

Василь Зварич, який був на той момент послом України у Польщі, розповідав про намір почати рекрутинг до початку серпня.

Втім, станом на вересень офіційний набір в анонсований підрозділ так і не почався.

Наразі створення Українського легіону залишається лише "ідеєю на папері".

До слова, у Польщі сказали, за яких умов зможуть збивати російські ракети і дрони над територією України.