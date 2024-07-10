Умєров закликав усіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону

Очільник Міноборони Рустем Умєров закликає всіх українців, які наразі перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Його сформують та тренуватимуть на території сусідньої Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України. Відповідну заяву Рустема Умєрова там оприлюднили ввечері 9 липня.

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Умєров закликає українців у Європі вступати до легіону добровольців

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора (8 липня – 24 Канал) Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, – це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів!,

– зазначив Умєров.

Він вказав, що одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону – спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини.



Глава оборонного відомства України навів аргументи, чому це важливо:

Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.

Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.

Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

Умєров зазначив, що ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів, а також готовність стояти пліч-о-пліч з Україною.

Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!,

– наголосив Рустем Умєров.