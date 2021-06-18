Український нардеп відповів росіянам на заяви про хіт "Путін – ху*ло"

Російські чиновники не можуть заспокоїтись після виконання українськими вболівальниками кричалки "Путін – ху*ло". Фанатам навіть пригрозили покаранням. Нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан пояснив, що це скандування – результат імперської політики Кремля.

Парламентар зазначив, що ця пісня – не "провокація націоналістів", як це хочуть показати у Держдумі, а результат окупації суверенних територій. Хоча російській пропаганді цього не розуміти, бо вона обмежує здатність до критичного мислення.

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Це позиція українців, що відстоюють власну державу

Це крик душі кожного українця, який вболіває за власну державу і відстоює цю позицію далеко за межами спортивних полів,

– пояснив Мокан.

Нардеп зауважив, що штрафи та санкції слід застосовувати саме проти країни-агресора. Зокрема, за провокування УЄФА щодо гасел на українській формі та окупацію Криму і Донбасу.

За словами політика, такі скандування звучатимуть доти, доки не буде повернутий останній сантиметр захоплених Росією українських територій.

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