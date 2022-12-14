Український народ нагородили премією Сахарова: Зеленський виступив у Європарламенті

Народ України та Володимир Зеленський нагороджені премією імені Сахарова. Президент виступив з потужною промовою у Європарламенті.

Президент у своїй промові згадав про злочини російських терористів у Маріуполі, Волновасі, Бахмуті. Він закликав присутніх у Європарламенті вшанувати пам'ять усіх загиблих хвилиною тиші.

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Можливо, лише після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати скільки життів забрала тиранія цього разу,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав діяти уже зараз, не чекаючи війни, щоб притягти до відповідальності усіх, хто її розв'язав.

"Щоб не допустити будь-якого повторення агресії. Це буде найефективніший захист свободи, прав людини, верховенства права та спільних цінностей, які уособлює відзнака "премія Сахарова", – додав президент та висловив вдячність усім, хто допомагає чинити правосуддя над окупантами.

Зеленський закликав підтримати створення міжнародного трибуналу

Володимир Зеленський також наполіг на створенні міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії проти України. За його словами, трибунал має запрацювати якнайшвидше.

Знищені Росією міста та села, зруйновані долі, розбиті та розстріляні життя мають бути відображенні не лише у вироках тих, хто це вчинив, а й тих, хто організував і розпочав цю агресію,

– додав Володимир Зеленський.

Крім того, президент закликав європарламентарів визнати Геноцид злочином проти українського народу задля встановлення справедливості.

"Європа має дати максимально сильний сигнал, що в історії трагедій на нашому континенті, в історії злочинів проти людства і людяності, скоєних на нашій землі, не залишиться жодних прогалин",

– зауважив президент та подякував за відзнаку.

Головне про премію Сахарова

Премія Сахарова за свободу думки – це відзнака Європарламенту, яка вручається за захист прав людини, дотримання міжнародного законодавства.

"Премію отримує хоробрий Український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", – повідомили у Європарламенті.

Щорічну відзнаку Європарламенту започаткували у 1988 році. Нагороду вручають за визначні досягнення в області захисту прав людини, розвитку демократії й відстоюванні верховенства права, а також за захист прав меншин.