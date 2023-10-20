Сила броні "Новатора": українська розробка підірвалася на потужній міні, але екіпаж вцілів
Джерело:"Українська Бронетехніка"
Український бронеавтомобіль "Новатор" на одній з ділянок фронту наїхав на протитанкову міну. Підрив міни стався, коли в автомобілі був екіпаж у повному складі.
Підрив "Новатора" на міні стався під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків. Авто зазнало суттєвих ушкоджень, однак весь екіпаж вижив.
Дивіться також "Пощастило, що всі живі": під Авдіївкою дрон росіян влучив у бліндаж українських військових
Бронекапсула зберегла життя наших військових
Бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових.
"Новатор" наїхав на протитанкову міну / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"
"Новатор" після того, як наїхав на протитанкову міну / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"
Бронеавтомобіль евакуйовано та передано сервісній бригаді для відновлення.
Пошкодження "Новатора" після підриву на протитанковій міні / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"
Зазначимо, що потужність протитанкової міни може значно варіюватися в залежності від типу міни, її конструкції та призначення. Деякі більш потужні міни можуть мати вибухову силу ближчу до 10 кілограмів тротилу або більше.
В Україні на деокупованих територіях іноді стаються трагічні випадки, коли цивільні наїжджають на протитанкові міни. Зазвичай такі інциденти закінчуються трагічно.
"Українська бронетехніка" представила нову модифікацію "Новатор"
- На початку вересня 2023 року компанія "Українська бронетехніка" на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO в Польщі представила 10-місну версію бронеавтомобіля "Новатор".
- Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас розповів, що модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання бронеавтомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах.
- Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневровість та підвищену прохідність.
- Також, за словами гендиректора української компанії, оновлена версія "Новатора" має посилений протимінний захист.
- Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах, незалежно від пори року, та на різних типах доріг, включаючи бездоріжжя.
- Він може оснащуватися різноманітними засобами ураження – від кулеметів до дистанційно керованих бойових модулів.