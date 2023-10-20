Сила броні "Новатора": українська розробка підірвалася на потужній міні, але екіпаж вцілів

Український бронеавтомобіль "Новатор" на одній з ділянок фронту наїхав на протитанкову міну. Підрив міни стався, коли в автомобілі був екіпаж у повному складі.

Підрив "Новатора" на міні стався під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків. Авто зазнало суттєвих ушкоджень, однак весь екіпаж вижив.

Дивіться також "Пощастило, що всі живі": під Авдіївкою дрон росіян влучив у бліндаж українських військових

Бронекапсула зберегла життя наших військових

Бронекапсула витримала підрив, залишилася неушкодженою та зберегла життя наших військових.



"Новатор" наїхав на протитанкову міну / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"



"Новатор" після того, як наїхав на протитанкову міну / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"

Бронеавтомобіль евакуйовано та передано сервісній бригаді для відновлення.



Пошкодження "Новатора" після підриву на протитанковій міні / Фото з фейсбуку "Українська Бронетехніка"

Зазначимо, що потужність протитанкової міни може значно варіюватися в залежності від типу міни, її конструкції та призначення. Деякі більш потужні міни можуть мати вибухову силу ближчу до 10 кілограмів тротилу або більше.

В Україні на деокупованих територіях іноді стаються трагічні випадки, коли цивільні наїжджають на протитанкові міни. Зазвичай такі інциденти закінчуються трагічно.

"Українська бронетехніка" представила нову модифікацію "Новатор"