Український пілот потрапив у полон до загарбників: його можуть використати для пропаганди

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика. Він катапультувався після ураження ворожою ракетою та був захоплений.

Загарбники можуть спробувати використати нашого воїна для пропаганди. Про це попереджають у Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, його змусять дати інтерв'ю про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах "скабєєви" та "соловйови",

– зазначили військові.

Наголосили, що не варто вірити цьому. Адже пілот – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації.

"Не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи Україну від окупантів", – вказали у Командування Повітряних сил ЗСУ.

Там також дали обіцянку зробити все для того, аби повернути нашого військовослужбовця додому.

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