Український політв'язень в Росії Бекіров переніс мікроінсульт

Український політв'язень Інвер Бекіров, якого утримують в Росії, переніс мікроінсульт. 58-річний чоловік вже протягом 6 років перебуває у виправній колонії Республіки Башкортостан.

Він звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Інвер Бекіров переніс мікроінсульт в російській колонії

Вона заявила, що Бекірова в критичному стані хочуть перевести в штрафний ізолятор через нібито порушення правил внутрішнього розпорядку. Втім перебування в ШІЗО може закінчитися для політв'язня найгіршим.

Омбудсменка наголосила, дії адміністрації виправної колонії в Росії є порушенням:

статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН;

рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в Росії невідкладно відновити порушені права Інвера Бекірова. Насамперед забезпечити йому необхідну медичну допомогу, госпіталізувати в стаціонар медзакладу для проведення кваліфікованого обстеження і подальшого лікування.

"Від генерального прокурора Республіки Башкортостан вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації колонії та притягнути винних до кримінальної відповідальності", – зазначила вона.

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