Український політв'язень в Росії Бекіров переніс мікроінсульт
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Український політв'язень Інвер Бекіров, якого утримують в Росії, переніс мікроінсульт. 58-річний чоловік вже протягом 6 років перебуває у виправній колонії Республіки Башкортостан.
Він звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Інвер Бекіров переніс мікроінсульт в російській колонії
Вона заявила, що Бекірова в критичному стані хочуть перевести в штрафний ізолятор через нібито порушення правил внутрішнього розпорядку. Втім перебування в ШІЗО може закінчитися для політв'язня найгіршим.
Омбудсменка наголосила, дії адміністрації виправної колонії в Росії є порушенням:
- статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН;
- рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.
Денісова закликала уповноважену з прав людини в Росії невідкладно відновити порушені права Інвера Бекірова. Насамперед забезпечити йому необхідну медичну допомогу, госпіталізувати в стаціонар медзакладу для проведення кваліфікованого обстеження і подальшого лікування.
"Від генерального прокурора Республіки Башкортостан вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації колонії та притягнути винних до кримінальної відповідальності", – зазначила вона.
Політв'язня Інвера Бакерова утримують в Росії: що відомо
- У лютому 2016 року російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар на окупованому півострові. Окупант затримали 14 осіб, з них заарештували чотирьох, серед яких був Енвер Бекіров.
- Чоловіка безпідставно засудили до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за "участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною.