Український ПТРК чудово спрацював по російському танку: динамічне відео

Росіяни продовжують втрачати техніку на українській землі. Українські захисники нещадно знищують її, щоб аж сліду не залишилось.

Ефектне відео опублікувало Угрупування військ "Південь". Вони наголосили, що відпрацювати ворожу ціль вдалось українським протитанковим ракетним комплексом "Стугна".

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Доброго вечора, Ми з України! Чудова робота ПТРК по російській техніці,

– лаконічно підписали відео військові.

Чудову роботу Збройних сил України на відео доповнює трек Jerry Heil "Геть з України москаль некрасивий". Мусимо визнати, дуже влучно підібрана композиція. Російським окупантам не місце на українській землі й усі вони будуть вигнані, а техніка – знищена.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ вщент розбили пункт управління ворожими безпілотниками та два склади. Йдеться про склад боєприпасів і пально-мастильних запасів.

Окрім особового складу, українські захисники та захисниці знищили:

самохідну артустановку росіян;

4 броньованих та 5 інших автомашин.

Яка ситуація на Півдні:

Протягом 30 травня окупанти не мали успіху в просуванні, через що обстрілювали цивільне населення. У відповідь українські захисники змогли знищити майже 80 російських військових, 8 танків та дві гаубиці.

Тож, контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Ворог зазнає втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

Водночас у командуванні "Південь" повідомили, що 30 травня у Чорному морі перебував ворожий корабель, який переносив крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Актуальні втрати росіян тішать

Щодо загальних втрат Росії у війні проти України, то, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 31 травня загинуло близько 30 500 російських військових. Також Росія втратила понад 1300 танків та 208 літаків.

У війні в Україні гинуть багато російських молодших офіцерів. Відтак, моральний дух окупаційних сил – дуже низький. В Інституті вивчення війни кажуть, що деморалізація лише зростатиме найближчим часом.

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