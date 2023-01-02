Розвідка створила базу російських командирів, які чинили злочини в Україні

Українській розвідці відомі імена командирів російської армії, які беруть участь до війни. Всім їм обіцяють справедливе покарання.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише 24 канал.

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Яке покарання очікує на росіян

Він зазначив, що українська розвідка добре знає всіх тих командирів, які починали цю війну.

Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в ЗС РФ. Ми відстежуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна,

– наголосив Скібіцький.

За його словами, цю інформацію вже використали у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності російської федерації на нашій території.

Скібіцький зазначив, що розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал. Він стверджує, що Україна має відповідні бази даних. "Активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки", – підкреслив представник ГУР.

Росіяни змінили тактику на фронті

Окупанти вирішили змінити тактику війни в Україні на тлі своїх постійних провалів. Для цього ворог починає підготовку так званих штурмових загонів, чисельністю від 140 до 160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артилерійськими системами.

Метою створення таких загонів є власне проведення штурмових дій на окремих напрямках фронту.

Крім того, Росія планує підтягнути свої резерви до українського кордону, ввести на нашу територію нових підрозділів та частин підрозділів територіальних військ. Зокрема, останнє уже спостерігається у Херсонській області.

Росіяни хочуть проводити наступальні дії на окремих напрямках, аби захопити Донецьку область та утримати ті території, які вже вдалося окупувати. Однак Україна готова до будь-яких сценаріїв.

За даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, станом на 1 листопада 2022 року в Україні ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковники, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.