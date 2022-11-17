5 хвилин – 5 влучань: вражаюче відео роботи українського снайпера на Донбасі

Один зі снайперів ЗСУ показав вражаючий результат на передовій. Лише за 5 хвилин йому вдалося уразити 5 цілей.

Як повідомляють у Силах Спеціальних Операцій ЗСУ, це сталося на Донецькому напрямку.

Важливо Мстить за втрату міста – ворог вгатив по Херсону: карта бойових дій станом на 17 листопада

Внаслідок професійних дій одного зі снайперів ССО троє окупантів були знищені, ще двоє – отримали поранення. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів.

Також у ССО оприлюднили фрагмент роботи нашого воїна, зафіксований на камеру.

Як снайпер ССО уразив цілі ворога: дивіться відео

Ворог зазнає колосальних втрат

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 83 110 загарбників, з них – 400 росіян лише упродовж минулої доби.

Окрім того, станом на 17 листопада ЗСУ знищили:

танків – 2878 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 1860 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 209 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;

крилатих ракет – 474 одиниці;

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;

спеціальна техніка – 160 одиниць.

Якої зброї бракує нашим військовим

Як сказав військовий експерт Олег Жданов, ЗСУ катастрофічно не вистачає мінометів. Мовиться про самохідні міномети на бронебазі.

Військовий експерт зазначив, що саме міномети є основним засобом боротьби з піхотою противника. Міномет набагато краще допомагає приборкати піхоту ворога, що наступає, аніж кулемет.

На щастя, саме такі важкі міномети Tampella Литва передала ЗСУ. Як відомо, міномети Tampella встановлені на броньованій платформі М113A2, що є по суті бойовою машиною піхоти.