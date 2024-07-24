Снайперська дуель між бійцем Сил оборони та окупантом: унікальні кадри двобою
Джерело:"Повернись живим"
Українські волонтери показали унікальні кадри снайперської дуелі між військовослужбовцем 30-ї механізованої бригади ЗСУ та загарбником. Їхня снайперська "перепалка" відбувалася на Бахмутському напрямку.
Відповідні кадри фонд "Повернись живим" оприлюднив у своєму телеграм-каналі в понеділок, 22 липня.
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"Снайперська дуель" між українським захисником і окупантом
На оприлюдненому відео видно, як ворожий снайпер стріляє в українського бійця, проте наш воїн вийшов з двобою переможцем і ліквідував ворожу ціль.
Росіянин майже влучив у нашого воїна з відстані 1240 метрів, проте переможцем з поєдинку вийшов український воїн. З другої спроби він відправив опонента до пекла,
– розповіли волонтери.
Там також зазначили, що снайперська пара ЗСУ отримає в рамках проєкту "Гнів пречистий" нову гвинтівку, транспорт та все необхідне спорядження, щоб ще ефективніше знищувати окупантів.
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