Росіяни розстріляли сестру з родиною: історія танкіста "Девіда", який обіцяє битися на смерть

Боєць із позивним "Девід", якому всього 22 роки, вже командує танковим екіпажем. Але за цим стоїть особиста трагедія: росіяни забрали життя його сестри та близького друга.

"Девід" – командир танкового екіпажу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. З 2022 року екіпаж під його командуванням знищив близько 30 бойових одиниць ворога.

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Танкіст "Девід" має шалену мотивацію знищувати окупантів

Хлопець бере участь у російсько-українській війні з 2020 року. Він має шалену мотивацію воювати: загарбники завдали багато болю йому та його сім'ї.

У Харкові росіяни під час евакуації розстріляли мою сестру разом з родиною. Також на цій війні у мене загинуло багато близьких друзів. І я собі дав слово: поки війна не закінчиться, я від поставлених задач не відмовлятимусь. Навіть якщо це буде смерть,

– сказав він.

Першою реакцією Девіда на загибель близького друга, бійця із позивним "Чай", була агресія. Хлопець розповів, як він хотів їхати на танку прямісінько у російські окопи.

Танків "Девід" розповів про бої з окупантами та втрату близьких: дивіться відео

Хлопець розповів, що швидко подолав втрату рідних, яких росіяни розстріляли під час евакуації з Харкова.

"Це був квітень. Ми перебували на Херсонщині, противник наступав. Ми мали дуже багато роботи. Днями не спали, і це все якось швидко забувалось", – сказав "Девід".

Танкісти, попри втрату танка, успішно виконали завдання

Танкіст розповів про випадок, коли одного разу "танкісти перетворились на піхоту". Зазвичай таке стається у випадку втрати танка.

На Херсонському напрямку наприкінці літа 2022 року російський артснаряд зніс пів башти танка. Машина їхала, але стріляти вже не могла. Але поставлену задачу хлопці виконали: провели у село нашу піхоту.

За досвідом Девіда, на Донеччині танкісту воювати легше, аніж на Херсонщині, через особливості ландшафту. Можлива причина – це наявність специфічної техніки у росіян на Півдні, яка зчитує вібрації землі. Девід розповів, що завдяки цій техніці противник знав, де та в якому напрямку рушить наша техніка.

На Донбасі українським танкам завдають мороки "Ланцети". Серйозної небезпеки вони не несуть, але можуть тимчасово вивести машину з ладу.

Девід порадив, як близьким та друзям краще підтримувати військових.

"Ніколи не згадувати війну. Особливо з піхотинцями, саме вони відчувають на собі всі тяготи війни. Потрапляючи додому, вони хочуть просто розслабитись", – резюмував він.