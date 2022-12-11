Україна ось-ось отримає ударний дрон-камікадзе з можливістю повернення
Джерело:"Настоящее время"
Вже незабаром Україна може взяти на озброєння новий вітчизняний ударний безпілотник. Його розробили на Державному концерні "Укроборонпром".
Український ударний безпілотник уже практично готовий та наразі проходить фінальні випробування. Про це повідомив керівник проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв.
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Камікадзе з можливістю повернення
Болдирєв розповів, що розробка нашого безпілотника схожа до іранських дронів Shahed. Однак, звичайно ж, має свою особливість.
Ми, українці, дуже жадібні люди: у нас будуть камікадзе з можливістю повернення,
– наголосив керівник проєктів Укроборонпрому.
Також Болдирєв підтвердив раніше анонсовані технічні характеристики безпілотника. Та додав, що так званий "нульовий пацієнт" уже є. БпЛА літає та проходить навчання. Важливо, що це саме ударний безпілотник – камікадзе.
Частина комплектування – іноземне. Річ у тім, що Україна не робить відеокамери потрібного дозволу. Втім, збірка безпілотника та його програмне забезпечення – повністю вітчизняне.
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Що відомо про новий український безпілотник
- Вихід нового безпілотника в Укроборонпромі анонсували 17 жовтня. До речі, саме після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.
- Тоді розповіли, що дальність його польоту – 1000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів.
- На початку листопада Олег Болдирєв зазначив, що така бойова машина нормально полетить до кінця 2022 року.
- Злітна вага пристрою – 200 кілограмів. Болдирєв також додав, що побудували безпілотник згідно з завданням, яке на початку серпня озвучив Головнокомандувач Валерій Залужний.
- На початку грудня в Укроборонпромі повідомили, що переходять до фінальної стадії випробувань безпілотника.