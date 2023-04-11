Був у лавах ЗСУ з 24 лютого: фотографка показала світлини бійця, який отримав 70% опіків

23-річний Дмитро служив у Збройних Силах України з перших днів повномасштабного вторгнення. Боєць у боях отримав 70% опіків шкіри.

У хлопця попечена шкіра ледь не всього тіла. Його у своєму проєкті "Неопалимі" пофотографувала Марта Сирко.

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Фотографка розповіла Суспільному, що своїх героїв порівнює з античними римськими статуями. Адже вони такі ж дорогоцінні та вартісні для мистецтва і світу.

Що відомо про історію Дмитра

Марта Сирко розповіла, що 23-річний Дмитро отримав 70% опіків під час ураження на фронті.

Дмитро був у лавах ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення. У боротьбі за Україну він отримав близько 70% опіків тіла, пошкодження голови, шиї, тіла, кінцівок, легенів та порушення слуху,

– написала фотографка.

Авторка фотографій також пригадала, що Дмитро приїхав до неї у Львів. Військовий розповів Марті Сирко, як зазнав поранень і скільки хлопців в лікарні були в такій же ситуації й не вижили…

Дмитро вижив та продовжує лікуватись, зараз йде реабілітація,

– написала фотографка.

23-річний Дмитро зазнав 70% опіків тіла / Фото з інстаграму Марти Сирко

Чому такі фотосесії важливі та потрібні

Фотографка розповіла, що багато пояснювала – фотографії бійців без одягу – це ніяка не еротика, а показ історії тіла. Показ того, що з ним сталось.

Марта Сирко пояснює, що серією світлин українських героїв, які отримали травми рук та ніг через війну хотіла показати, що всі тіла – це мистецтво. Усі тіла красиві.

Авторка фотографій каже, що кожен з нас може вільно себе почувати у своєму тілі. Його не треба соромитися. Адже всі наші недоліки – це загальноприйнята суспільством канонічна штука, та це не означає, що людина має комплексувати.

Люди повинні пам'ятати та бачити, як все змінилось з початку війни, скільки є людей, які постраждали від того. Люди, які втратили кінцівки, близьких людей, домівку, надії на нормальне життя – серед нас,

– розповіла фотографка.

Вона переконана, що зараз важливо говорити про інклюзивність. Проте тут мовиться не тільки про пандуси, а й про моральну складову.

"Ми маємо згрупуватися і допомогти адаптуватися та інтегруватись пораненим хлопцям у буденність", – пояснила Марта Сирко.

Аліна Михайлова показала моторошні фото "окопної хвороби"

Фотографка застерігає, що вона не збирає кошти для бійця. Якщо хтось хоче допомогти військовому, то можна йому написати в інстаграмі – burgass1

Парамедикиня ЗСУ Аліна Михайлова опублікувала фото ніг евакуйованого воїна з позицій з-під Бахмуту. На фотографії ноги бійця, які довгий час перебували у сирих, холодних окопах. Вони уражені так званою "окопною хворобою".



Як виглядають ноги бійця після окопу / Фото Аліна Михайлова

Саме тому парамедикиня закликала людей передавати бійцям махрові шкарпетки, спортивні штани, кальсони.