Вперше за пів року побачили тата: український воїн нарешті зустрівся з дітьми – зворушливе відео

Мережу розірвало відео зворушливої зустрічі українського воїна з рідними. Дітки побачили тата вперше за шість місяців.

Від оприлюдненого відео неможливо стримати сльози, пише 24 Канал. Малеча мерщій біжить, аби нарешті пригорнутися до тата.

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"Сюрприз для нас всіх"

Український захисник вперше за пів року зміг приїхати додому, аби зустрітися з найріднішими. Побачивши татка здалеку, синочок і донечка швидко біжать до нього та кидаються у рідні обійми. Усі щиро посміхаються.

Нарешті ти вдома! Сюрприз для нас всіх,

– наголосила кохана захисника.

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Зворушлива зустріч воїна з сім'єю: дивіться відео

Ще один воїн – прикордонник нарешті вдома

Нехай кожен наш захисник і захисниця якнайшвидше повернуться додому живими та неушкодженими, щоб разом з сім'єю та всім народом відсвяткувати перемогу України у боротьбі проти російського агресора.

Нещодавно у Держприкордонслужбі опублікували відео зустрічі військового з рідними. Зазначили, що прикордонник тільки-но повернувся з передової.

На оприлюднених кадрах видно, що до військового спершу підбігла маленька дівчинка. Далі його обійняли й інші члени родини, які не стримували своєї радості.