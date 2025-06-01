Захисник взяв у полон чергового окупанта за допомогою FPV-дрона: вражаюче відео

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Так, під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського загарбника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Воїн за допомогою дрона взяв у полон окупанта

Чергового окупанта взяв у полог командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра".

Безпілотник "Пейна" супроводив російського загарбника просто до українських позицій, де його затримали.

У Генштабі наголосили, що українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник – це шанс визволити наших військових із російського полону.

Як "Пейн" взяв у полон окупанта: дивіться відео

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До речі, командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" – Герой України. Його екіпаж уже вивів з ладу більш ніж 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів. Генштаб подякував за професійну бойову роботу.