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24 Канал Новини України Захисник взяв у полон чергового окупанта за допомогою FPV-дрона: вражаюче відео
18 червня, 22:35
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Захисник взяв у полон чергового окупанта за допомогою FPV-дрона: вражаюче відео

Юлія Муріна
Основні тези
  • Командир екіпажу FPV-дрона на псевдо "Пейн" взяв у полон російського загарбника за допомогою дрона під час бойового вильоту.
  • Генштаб ЗСУ наголосив, що кожен полонений загарбник є шансом визволити українських захисників із російського полону.

Українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Так, під час бойового вильоту командир екіпажу FPV-дрона на псевдо "Пейн" за допомогою безпілотника взяв у полон чергового російського загарбника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Воїн за допомогою дрона взяв у полон окупанта

Чергового окупанта взяв у полог командир екіпажу FPV-дрона 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра". 

Безпілотник "Пейна" супроводив російського загарбника просто до українських позицій, де його затримали.

У Генштабі наголосили, що українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Кожен полонений загарбник  – це шанс визволити наших військових із російського полону. 

Як "Пейн" взяв у полон окупанта: дивіться відео

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До речі, командир розрахунку FPV-дрона "Пейн" – Герой України. Його екіпаж уже вивів з ладу більш ніж 500 ворожих артилерійських стволів за допомогою дронів. Генштаб подякував за професійну бойову роботу.