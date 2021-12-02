Через ворожий обстріл на Донбасі постраждав український воїн

Від початку доби 2 грудня окупанти вже чотири рази порушили режим тиші. У результаті ворожих атак український захисник отримав поранення.

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що російські найманці продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

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Від початку доби зі сторони збройних формувань Росії зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Двічі бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Де та з якої зброї гатили окупанти

біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та ручних протитанкових гранатометів;

у сторону Широкиного – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 міліметри;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Є поранений боєць

Внаслідок ворожих дій один військовий Об'єднаних сил дотримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Втрата на Донбасі: що відомо

У перший день зими на Донбасі загинув 22-річний солдат Валерій Геровкін. Поблизу Новотроїцького українського захисника смертельно поранив ворожий снайпер.

Воїн служив у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Він був родом із Краматорська. У бійця залишилися мати Ганна і батько Євгеній.

Текст допису штабу ООС:

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.