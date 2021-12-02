Через ворожий обстріл на Донбасі постраждав український воїн
Джерело:фейсбук штабу ООС
Від початку доби 2 грудня окупанти вже чотири рази порушили режим тиші. У результаті ворожих атак український захисник отримав поранення.
У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що російські найманці продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
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Від початку доби зі сторони збройних формувань Росії зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Двічі бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Де та з якої зброї гатили окупанти
- біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та ручних протитанкових гранатометів;
- у сторону Широкиного – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 міліметри;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Є поранений боєць
Внаслідок ворожих дій один військовий Об'єднаних сил дотримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Втрата на Донбасі: що відомо
- У перший день зими на Донбасі загинув 22-річний солдат Валерій Геровкін. Поблизу Новотроїцького українського захисника смертельно поранив ворожий снайпер.
- Воїн служив у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Він був родом із Краматорська. У бійця залишилися мати Ганна і батько Євгеній.
Текст допису штабу ООС:
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.
Біля Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.