Український воїн знищив два ворожі танки та бойову машину десанту в одному бою

Українські військові героїчно обороняють територію України від зазіхань путінської армії. На одного українського оборонця в Росії відразу 10 солдатів. Та це не заважає нашим військовим зупиняти ворога.

"Дядя Коля" спалив два російські танки й БМД

Так на Луганському напрямку бронегрупа російської армії за підтримки піхоти спробувала прорвати оборону. Українці ліквідували прорив.

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У бою відзначився український військовий "Дядя Коля". Повідомляється, що він особисто знищив два ворожі танки й БМД.

Станом на 9 березня Росія втратила близько 12 тисяч особового складу. Також знищено 317 танків, 49 літаків та 81 гелікоптер.

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