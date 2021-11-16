Український захисник отримав поранення на Донбасі: що відомо про його стан

Проросійські окупанти за 16 листопада 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу отримав поранення український захисник, його доправили до лікарні.

Медики оцінюють стан пораненого захисника як задовільний.

Тим часом Для підвищення боєготовності, – розвідка дізналася про військові збори окупантів на Донбасі

У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що лише за день ворог 4 рази використовував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Де бойовики порушували "тишу":

У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.

окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів. Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. В бік Новотошківського окупанти за день стріляли тричі – з артилерії калібру 152 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

окупанти за день стріляли тричі – з артилерії калібру 152 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Поблизу Травневого противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. В районі Новоолександрівки ворог застосував міномети калібру 120 міліметрів.

ворог застосував міномети калібру 120 міліметрів. Під обстріл потрапили і позиції біля Новозванівки.

На Луганщині наші військові зафіксували проліт ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,

– розповіли в штабі ООС.

Нещодавно Катер Збройних сил України назвали на честь загиблого Героя

Яка ситуація була на Донбасі попередньої доби:

За 15 листопада ворог 6 разів проігнорував тишу на Донбасі.

Окупанти стріляли у напрямку Золотого-4, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки та Попасної.

Ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Текст публікації Штабу ООС:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 листопада 2021 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів.

Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 міліметри.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.