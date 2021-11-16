Український захисник отримав поранення на Донбасі: що відомо про його стан
16 листопада 2021 , 17:24Читать новость на русском
Джерело:Штаб ООС
Проросійські окупанти за 16 листопада 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу отримав поранення український захисник, його доправили до лікарні.
Медики оцінюють стан пораненого захисника як задовільний.
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У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що лише за день ворог 4 рази використовував заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Де бойовики порушували "тишу":
- У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.
- Біля Причепилівки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
- В бік Новотошківського окупанти за день стріляли тричі – з артилерії калібру 152 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Поблизу Травневого противник обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
- В районі Новоолександрівки ворог застосував міномети калібру 120 міліметрів.
- Під обстріл потрапили і позиції біля Новозванівки.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,
– розповіли в штабі ООС.
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Яка ситуація була на Донбасі попередньої доби:
- За 15 листопада ворог 6 разів проігнорував тишу на Донбасі.
- Окупанти стріляли у напрямку Золотого-4, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки та Попасної.
- Ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети.
- Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Текст публікації Штабу ООС:
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 листопада 2021 року
Слава Україні!
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів.
Біля Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
В бік Новотошківського ворог тричі відкривав вогонь, застосовуючи артилерію калібру 152 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Неподалік Травневого противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів.
Позиції біля Новозванівки потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 міліметри.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги!
Слава Україні!