Український журналіст Андрій Лавренюк раптово помер у Франції

Помер український журналіст, власний кореспондент Укрінформу у Франції Андрій Лавренюк. Його серце перестало битися на 45-му році життя.

Андрій Лавренюк помер у Страсбурзі, причин наразі не називали. В Укрінформі пообіцяли згодом повідомити про час та місце прощання із журналістом.

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В інформаційному агенстві наголосили, що він був досвідченим журналістом-міжнародником, а також професіоналом своєї справи та патріотом України.

Андрій залишиться у нашій пам'яті як взірець відданого служіння своїй справі, хорошого друга, Людини слова та честі. Спочивай з миром,

– зазначили у повідомленні.

Колишній кореспондент Укрінформу Роман Сущенко написав у фейсбуці, що про раптову смерть Лавренюка повідомили українські дипломати.

Що відомо про Андрія Лавренюка

У 1999 році закінчив Військовий інститут при "Львівській політехніці за спеціальністю "військова журналістика" .

. Згодом здобув ще одну освіту – в Інституті фінансів та міжнародної торгівлі у Києві за спеціальністю "міжнародне право".

Працював у військових ЗМІ, обіймав посаду офіцера пресслужби Міністерства оборони України, був кореспондентом УНІАН.

У 2011 році став кореспондентом Укрінформу в Брюсселі. Там протягом 7 років висвітлював діяльність міжнародних інституцій.

З 2018 року Лавренюк був власним кореспондентом агенства у Страсбурзі. Працював там при Раді Європи та Європарламенті.

У померлого залишилися мати, дружина, сестра та син.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, колегам та друзям Андрія Лавренюка.