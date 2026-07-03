Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: про що говорили міністри

Україна та Польща провели зустріч на рівні глав МЗС. Раніше ЗМІ повідомляли, що Сибіга зустрінеться з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це пише Polska Agencja Prasowa.

Дивіться також Між Україною та Польщею є глибша проблема, ніж Волинь

Що відомо про зустріч?

У п'ятницю, 3 липня, Андрій Сибіга зустрівся з Радославом Сікорським. Візит мав проходити на тлі конфлікту щодо трактування історичних подій країнами. Як пишуть ЗМІ, основними темами розмови мали бути: польсько-українські відносини та ситуація на фронті.

Наразі Київ та Варшава не розголошують подробиць зустрічі. Після візиту українська сторона відмовилась відповідати на питання польських журналістів.

Згодом Андрій Сибіга у власних соцмережах прокоментував свій візит. Він наголосив на важливості україно-польських взаємин та на тому, що в обох країн є спільний ворог та виклик – Росія та її агресія.

Україна захищає не лише власну безпеку, а й безпеку Польщі та всієї Європи. У 2022 році, у найважчі для нас часи, Польща першою простягнула руку допомоги Україні, надавши безпрецедентну підтримку. Україна глибоко цінує це і завжди буде щиро вдячна за це,

– підкреслив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна залишається відкритою до рівноправного та чесного діалогу.

Про що домовлялись Україна та Польща?

Дипломат розповів, що запропонував пакет антикризових заходів, який передбачає:

започаткування консультацій між МЗС обох держав;

організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з’їзді істориків у травні;

звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.

За його словами, обидва міністри визнають, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань щодо історії. Були розблоковані ексгумації, відновлена робота історичного конгресу. Дипломат зазначив, що Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції.

Я ще раз підтвердив Радеку (Радославу Сікорському – 24 Канал), що вибір назви військового підрозділу з боку українських військових не мав антипольського підтексту. Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої історії та незалежності,

– заявив Сибіга.

Важливою складовою розмови, за його словами, було обговорення ситуації на лінії фронту та успіхи Збройних сил України, особливо ефективні удари на великі відстані проти Росії. Міністр сказав, що Польща й надалі підтримуватиме Україну у зміцненні оборонних можливостей обох держав.

Політики також відзначили успішність URC-2026 у Гданську. Вони обговорили важливість покращення інфраструктури прикордонних КПП.

Настав час відкласти емоції вбік. Україна веде боротьбу за своє існування за підтримки наших союзників і партнерів. Ми маємо достатньо мудрості, уроків із нашої спільної історії та політичної волі, щоб покласти край оплескам у Москві, яка радіє будь-якому загостренню напруженості між двома найближчими сусідами. Історія не пробачить нам, якщо ми змарнуємо цю нагоду,

– закликав глава МЗС України.

Сибіга також подякував польській стороні за оперативну реакцію на випадки ненависті та ксенофобії щодо українців всередині країни. Він назвав розмову відвертою та конструктивною.

Загострення польсько-українських відносин

Польща не передасть Україні близько 14 винищувачів МіГ-29, про що країни домовлялися раніше. У Варшаві звинувачують Київ у зриві угоди. Міноборони Польщі спише літаки, які планувалося передати Україні.

Глава президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький назвав землі на Заході України "Східною Малопольщею". Це термін, яким У 1918 – 1939 роках називали західноукраїнські землі, що перебували у складі Другої Речі Посполитої.