Пункт пропуску "Шегині – Медика" на рік закриють для руху автобусів: яка причина

З 20 вересня 2026 року з польської сторони пункту пропуску "Шегині — Медика" не пропускатимуть автобуси. Транспорт, який їхатиме до Польщі, перенаправлятимуть на інші КПП.

Зміна руху триватиме близько року. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Що відомо про зміну руху?

У зв'язку з ремонтом на пункті пропуску "Шегині – Медика" з 20 вересня 2026 року зміниться організація автобусного руху через українсько-польський кордон. На період проведення робіт автобуси, які їдуть з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску.

У Варшаві зазначили, що зміни діятимуть до листопада 2027 року.

Просимо перевізників, які здійснюють регулярні та нерегулярні автобусні перевезення до Польщі, врахувати нову організацію руху під час планування маршрутів з 20 вересня,

– наголосили у ДПСУ.

Альтернативними пунктами пропуску для автобусів є:

"Смільниця – Кросценко";

"Нижанковичі – Мальховіце";

"Краківець – Корчова".

Регулярні автобусні маршрути, у схемах яких передбачався перетин кордону через "Шегині – Медика", матимуть можливість зареєструватись у єЧерзі для перетину кордону через названі вище пункти пропуску. У ДПСУ зазначили, що це дозволить перевізникам продовжувати виконувати регулярні рейси з урахуванням тимчасових змін.

Також після російського удару по локомотиву Укрзалізниці, у якому перебували західні ексвисокопосадовці, на станції Ягодин поблизу українсько-польського кордону у неділю, 13 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав пришвидшити рух біля пунктів пропуску. Варшава хоче уникати великих заторів на кордоні.