Українцеві у Туреччині висунули звинувачення у шпигунстві

21 жовтня 2021 , 03:10
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Джерело:

Hürriyet

У Туреччині за підозрою у шпигунстві ще 8 жовтня затримали 6 чоловіків. Тоді ЗМІ повідомляли, що всі вони – росіяни.

І от 20 жовтня стало відомо, що серед них був і громадянин України. Тепер йому загрожує ув'язнення на 15 – 20 років.

Тут початок історії У Туреччині затримали 6 росіян зі зброєю: підозрюють у шпигунстві

У Туреччині затримали українця за підозрою в шпигунстві

Турецькі журналісти 20 жовтня повідомили нові подробиці гучного затримання 6 чоловіків, яке трапилося ще 8 жовтня. Тепер стало відомо, що:

  • Затриманих звинувачують у "політичному і військовому шпигунстві".
  • Їх усіх вже заарештували рішенням суду. І серед них начебто є громадянин України.

У затриманих, зауважимо, вилучили пістолети, глушник, лазерний приціл та набої. Наразі вони перебувають у тюрмі Малтепе, а слідство ще вивчає ймовірність їхньої причетності до міжнародної шпигунської сітки.

ЗМІ також називають імена заарештованих:

  • Громадянин України Ігор Єфрим.
  • Громадяни Росії Абдулла Абдуллаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов.
  • І громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

Ця група чоловіків, кажуть силовики, готувала збройні напади на представників чеченської опозиції у Туреччині. Якщо визнає їх винними, то може одразу й ув'язнити на строк від 15 до 20 років.

Зверніть увагу й на такі новини про шпигування:

  • У Франції розповіли про "крота" у міноборони, якого завербувала розвідка Росії.
  • В окупованому Криму українця засудили на 12 років за "шпигунство".
  • А в Польщі затримали колишнього поліцейського, який шпигував для Білорусі.
Автор: Олесь Друкач