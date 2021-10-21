Українцеві у Туреччині висунули звинувачення у шпигунстві
Джерело:Hürriyet
У Туреччині за підозрою у шпигунстві ще 8 жовтня затримали 6 чоловіків. Тоді ЗМІ повідомляли, що всі вони – росіяни.
І от 20 жовтня стало відомо, що серед них був і громадянин України. Тепер йому загрожує ув'язнення на 15 – 20 років.
Тут початок історії У Туреччині затримали 6 росіян зі зброєю: підозрюють у шпигунстві
У Туреччині затримали українця за підозрою в шпигунстві
Турецькі журналісти 20 жовтня повідомили нові подробиці гучного затримання 6 чоловіків, яке трапилося ще 8 жовтня. Тепер стало відомо, що:
- Затриманих звинувачують у "політичному і військовому шпигунстві".
- Їх усіх вже заарештували рішенням суду. І серед них начебто є громадянин України.
У затриманих, зауважимо, вилучили пістолети, глушник, лазерний приціл та набої. Наразі вони перебувають у тюрмі Малтепе, а слідство ще вивчає ймовірність їхньої причетності до міжнародної шпигунської сітки.
ЗМІ також називають імена заарештованих:
- Громадянин України Ігор Єфрим.
- Громадяни Росії Абдулла Абдуллаєв, Равшан Ахмедов, Беслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов.
- І громадянин Узбекистану Амір Юсупов.
Ця група чоловіків, кажуть силовики, готувала збройні напади на представників чеченської опозиції у Туреччині. Якщо визнає їх винними, то може одразу й ув'язнити на строк від 15 до 20 років.
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