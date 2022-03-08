Українці борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист демократії, – Гарріс
8 березня 2022 , 00:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Kamala Harris
Камала Гарріс заявила, що український народ бореться не лише за захист своїх домівок і сімей, але й за захист демократії. Політикиня наголосила: весь світ дивиться на сміливих українців.
Відповідну заяву віцепрезидентка США опублікувала у своєму твітері. Вона наголосила, що українці захищають свободу та суверенітет.
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Вони (українці – 24 канал) борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І ми стоїмо з ними,
– зауважила Гарріс.
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