Українці борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист демократії, – Гарріс

8 березня 2022 , 00:21
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Джерело:

твітер Kamala Harris

Камала Гарріс заявила, що український народ бореться не лише за захист своїх домівок і сімей, але й за захист демократії. Політикиня наголосила: весь світ дивиться на сміливих українців.

Відповідну заяву віцепрезидентка США опублікувала у своєму твітері. Вона наголосила, що українці захищають свободу та суверенітет. 

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Вони (українці – 24 канал) борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І ми стоїмо з ними,
– зауважила Гарріс.

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Автор: Мар'яна Бекало