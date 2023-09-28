Українці борються за свої сім'ї, Москва – за імперські ілюзії, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час неанонсованого візиту в Україну відзначив успіхи ЗСУ та головну відмінність мотивів України та Росії у цій війні. Москва веде війну за імперські ілюзії, тоді як Україна – бореться за свої сім'ї.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві Столтенберг також зазначив, що наша держава має потужну підтримку світу, інформує 24 Канал.

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"Українці борються за свої сім'ї, за своє майбутнє. Москва воює за імперські ілюзії", – наголосив Єнс Столтенберг.

За його словами, "Росія відіграє все меншу роль на світовій арені, відрізана від міжнародних ринків, не бере участі в міжнародних самітах і зменшує прагнення отримати зброю від таких режимів, як Іран і Північна Корея".

Україна відвойовує своє

Генсек також заявив, що українські сили "поступово завойовують позиції" у своєму контрнаступі, попри жорстокий опір з боку противника.

"Українські сили "поступово повертають позиції" у своєму контрнаступі проти збройних сил Росії", – сказав генсек.

Членство України у НАТО

Володимир Зеленський, вітаючи генсека НАТО у Києві, наголосив, що Україна зрештою стане членом Північноатлантичного альянсу.

"Це питання часу, коли Україна стане де-юре членом альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час", – запевнив він.

Своєю чергою Столтенберг наголосив, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени Альянсу погодилися, що Україна вступить до НАТО. І ухвалили "три історичні рішення, щоб перетворити це на реальність":

по-перше – скоротили шлях до НАТО з двох до одного кроку, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства;

по-друге – погодили програму забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил з майбутніми союзниками, повністю перейнявши доктрину і техніку НАТО. Це частина великого пакета підтримки вартістю сотні мільйонів євро щорічно;

по-третє – створили Раду Україна – НАТО.

У Київ прибув міністр оборони Британії

Крім того, сьогодні, 28 вересня, у столиці перебуває з візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Шнапс також вже зустрівся з Зеленським, а міністр оборони Франції розпочав своє перебування у Києві з вшанування Героїв перед Стіною пам'яті полеглих за Україну.

. Це вже другий візит Єнса Столтенберга в Україну від початку повномасштабної війни. Уперше він відвідав столицю у квітні цього року.