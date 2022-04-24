Українці в дії: у Німеччині росіянам завадили провести пропутінський автопробіг

Росіяни знову спробували провести у Німеччині пропутінський мітинг. Проте їм не вдалося реалізувати цей план. Важливу роль тут відіграли українські активісти.

Росіяни мали на меті провести автопробіг у неділю, 24 квітня, у столиці Німеччині – Берліні.

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У столиці Німеччині росіяни не змогли провести пропутінську акцію

У берлінському районі Марцан, де живе досить багато вихідців з СРСР, німецька поліція змусила одного з водіїв зняти з машини стяг Росії. Його соратники навіть не намагалися прикрашати свої автівки проросійською "атрибутикою".

Нагадаємо, у Німеччині офіційно заборонили використовувати літери Z і V, які стали символом російської агресії в Україні. Відтепер за використання літери Z у громадському місті можна понести кримінальну відповідальність. У ФРН уже відкрили понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України.

Українські активісти відіграли важливу роль у тому, щоб росіяни, які живуть у Німеччині, не змогли реалізувати свій задум. Для цього вони зібралися на площі та провели акцію під назвою "Люди проти Зомбі". Саме звідки росіяни планували почати свій автопробіг.

З 24 лютого росіяни встигли уже провести кілька автопробігів у різних містах Німеччини, прикриваючись гаслами про захист російськомовних від дискримінації, фашизму та нацизму.

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