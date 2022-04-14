Українці хочуть покинути окупований Крим через нестерпну тотальну пропаганду

Українці шукають усі можливі способи покинути територію тимчасово окупованого Криму. На півострові вводиться тотальний контроль, а пропаганда проникла в усі школи.

Росія у Криму проводить переміщення своїх військ для продовження війни проти України. Окрім того, ворог усіляко намагається встановити тотальний контроль за людьми, а рівень пропаганди почав зашкалювати.

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Втеча українців з Криму

Українці, які живуть в тимчасово окупованому Криму, почали надсилати запити до Представництва президента України щодо виїзду з півострова. Окупація, контроль та рівень пропаганди стали нестерпними, тому вони хочуть покинути Крим.

Також повідомляється, що росіяни почали промивати мозок дітям, змушують педагогів займатися пропагандою та змушують школярів відвідувати "патріотичні лінійки".

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