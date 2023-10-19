Напередодні в Ізраїлі заявили про загибель 23 українців. Однак посол України спростував цю інформацію.

Станом на 19 жовтня відомо про загибель 18 українців. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Посол спростував заяву про 23 загиблих українців в Ізраїлі

У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Інформація про 23 загиблих не відповідає дійсності,

– заявив Корнійчук.

У Секторі Гази загинула українка

За словами Корнійчука, наразі Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв в Ізраїлі. Однак у Секторі Гази у списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб, а вночі була підтверджена загибель українки.

Посол сподівається, що незабаром евакуація все ж таки почнеться.

"Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах у Сектор Гази. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців", – наголосив Корнійчук.

Скільки загиблих і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази

За даними міністерства охорони здоров'я Палестини, кількість загиблих у Секторі Гази зросла до щонайменше 3 000 осіб. Ще 12 500 осіб отримали поранення.

У звіті про Західний берег річки Йордан палестинське міністерство написало, що там загинула 61 особа та 1 250 отримали поранення.

Окрім цього, за даними посольства Ізраїлю в США, кількість жертв внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль перетнула тисячу. Наразі в країні понад 1 300 загиблих. Також відомо про понад 3 тисяч постраждалих. Вже вдалося ідентифікувати 222 загиблих солдатів.