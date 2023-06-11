"Зупиніть геноцид України": після підриву Каховської ГЕС українці у Франції вийшли на протест

Українська діаспора та місцеві активісти вийшли на акцію протесту у французькому Ліоні. Учасники висловили підтримку українцям, які постраждали від підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Крім того, мітингувальники закликали міжнародні організації притягти Росію до відповідальності за скоєні злочини та терміново надати допомогу постраждалим. Мовиться передусім про українців на окупованих територіях Херсонщини, пише 24 Канал.

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У Ліоні пройшла акція протесту

Наголошуємо, що зруйнувавши Каховську ГЕС, Росія вкотре вчинила воєнний злочин, порушивши норми гуманітарного та екологічного права. Це є продовженням політики Росії зі знищення цивільної та економічної інфраструктури в Україні з метою заподіяння максимальних людських і матеріальних втрат,

– сказав представник української діаспори Микола Кюзен.

Варто нагадати, що ситуація в Херсонській області є катастрофічною: частина Херсона та 80 інших населених пунктів затоплені, щодня тонуть люди і тварини. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах доступ до питної води став вкрай ускладненим, вони втратили свої домівки і майно.

Українці закликають притягнути Росію до відповідальності / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Таким чином, представники правозахисних організацій закликають міжнародну спільноту чинити тиск на Росію, аби Україна отримала доступ до лівобережжя Херсонщини для порятунку місцевого населення.

"Закликаємо міжнародну спільноту терміново вжити всіх можливих заходів для забезпечення доступу рятувальників до затопленої території на лівому березі Херсонської області. Російська федерація вкотре демонструє свою жорстокість та байдужість до цивільного населення на окупованих нею територіях. Якщо негайно не розпочати процес евакуації цивільного населення, кількість загиблих зросте до сотень, якщо не тисяч", – наголошує активіст.

Мітинг українців у Ліоні: дивіться відео

Росія вбиває українських дітей

Каховська катастрофа є прямою загрозою для цивільного населення, особливо для дітей. Кюзен нагадав, що українські діти вже 15 місяців позбавлені своїх основних прав через російську агресію.

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну окупанти вбил майже 500 дітей і майже 1 000 отримали поранення, часто з ампутацією однієї або декількох кінцівок.

Ба більше, наразі відомо, що Росія викрала та депортувала майже 150 тисяч українських дітей.

Українці вийшли на протест у Брюсселі: коротко

Після підриву росіянами Каховської ГЕС українці у Брюсселі вийшли під будівлі Ради ЄС та Єврокомісії. Учасники акції закликали визнати Росію державою-терористом.

"Ми вийшли на демонстрацію, бо сьогодні рашисти підірвали дамбу на Новій Каховці і ми вимагали від Європейської Ради та Європейської Унії нарешті визнати Росію державою-спонсором тероризму", – заявила організаторка мітингу Олена Кужим.

За її словами, попри те, що ЄС тягне більше року із тим, щоб визнати Росію державою-терористом, українці не здаються та вірять, що зможуть добитися цього статусу для країни-агресора.

Передача дітей з однієї групи в іншу є діянням, що має ознаки злочину геноциду, згідно зі статтею II Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.