В МЗС дали поради українцям, які залишаються у Казахстані

Українське МЗС уважно слідкує за подіями, які відбуваються у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам захищати інтереси українських громадян у цій країні.

Основне зараз – це безпека українців у Казахстані. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Куди звертатись у випадку небезпеки

МЗС наголошує, що посольство України в Нур-Султані зараз працює цілодобово.

Ситуація ускладнюється тим, що в Казахстані ввели надзвичайний стан, а інтернет та мобільний зв'язок працюють нестабільно. Частково обмежений рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси,

– заявив Ніколенко.

Аеропорт Нур-Султана працює у звичному режимі

МЗС закликає українців у Казахстані уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах. Слід бути максимально пильними і обережними та зареєструватися в електронній системі "Друг" щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. Якщо є загроза життю чи безпеці українців, то вони можуть звернутися і попросити допомогу за номером телефону:або на електронну пошту:

За словами Ніколенка, ввечері 5 січня група українців не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли людям знайти, де переночувати. Тепер посольство шукає шляхи, щоб рейс таки зміг вилетіти і підтримує контакти із пасажирами.



МЗС запевняє, що аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. 6 січня планується рейс до Києва.



МЗС наголошує, що українські дипломати очікують від казахстанської влади гарантій безпеки громадян України та сприяння, зокрема, й тим, які хочуть покинути Казахстан.

Останні новини з Казахстану

У Казахстані уже четвертий день тривають масштабні протести. Зранку 6 січня у найбільшому місті країни Алмати почали "зачистку" від мітингувальників. Виникали перестрілки, є десятки загиблих. Крім того, по всій країні не працюють банки.

У Державному департаменті США заявляли, що стежать за протестами у Казахстані. Вашингтон засудив насильство на вулицях країни.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв видав низку термінових доручень. Серед них були й ті, які безпосередньо стосуються мітингувальників.

В Організації Договору про колективну безпеку офіційно підтвердили, що "нададуть допомогу" Казахстану, тобто відправлять туди свої миротворчі сили. Важливо, що, зокрема, мовиться про російських військових.

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